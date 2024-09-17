Момент прямого попадания выпущенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) в автомобиль в Белгороде снаряда попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Блэтгород».

На кадрах, снятых камерой наблюдения, грузовик «Газель» разрывает на куски. Фрагменты кузова разбрасывает по улице, после взрыва они продолжают гореть.

Видео было снято в понедельник, 16 сентября, уточняет канал. В этот день ВСУ ударили по городу из РСЗО Vampire.

Ранее было опубликовано еще одно видео из подвергшегося обстрелу Белгорода. На нем снаряд разрывается во дворе жилого дома, когда по нему бежит мужчина. Взрыв раздается за спиной россиянина, которого взрывной волной сбило с ног.