Считающий себя женщиной блогер убил политического активиста в Петербурге

В Санкт-Петербурге трансгендерный блогер по имени Александр Синько (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) убил активиста Виталия Иоффе, о чем он сообщил в своем Telegram-канале. 20-летний молодой человек рассказал, что нанес множественный удары ножом 53-летнему мужчине, когда тот попытался его изнасиловать.

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Блогер доехал до Выборга, где попытался покончить с собой, но так и не решился на самоубийство. Тогда он пошел в полицию, где признался в убийстве, но там ему не поверили. Правоохранители посчитал, что молодой человек шутит, поскольку, подавая заявление, он смеялся. В ответ они предлагали человеку вызвать скорую с психиатрической бригадой.

Я человека убил, давайте с этим разберемся? — обращался Александр к сотрудникам в отделе полиции и смеялся.

До этого в публикациях своего Telegram-канала Синько показывал последствия убийства, спрашивал совета у подписчиков. Он также звонил с телефона убитого и транслировал его изувеченное тело.

Дочь Виталия Иоффе Елена подтвердила изданию «Бумага» (внесено Минюстом РФ в спсиок иноагентов), что ее отец убит, но обстоятельства произошедшего ей неизвестны.

Ранее жители деревень Тиняково и Капустино в Калужской области обратились к журналистке и члену Совета по правам человека при президенте РФ Еве Меркачевой с просьбой оградить их от местного жителя, ранее отбывшего срок за убийства отца и брата. Граждане утверждают, что с января по июль текущего года в доме мужчины, получившего кличку Миша Чикатило, было обнаружено два трупа. При этом уголовные разбирательства в связи с этим начаты не были.