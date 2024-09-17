Таинственное исчезновение серфера раскрыли 27 лет спустя

Следователи раскрыли дело о таинственном исчезновении серфера из Германии у берегов Австралии 27 лет назад.

В 1997 году Вернер Шенхофер отправился в штат Западная Австралия с друзьями, чтобы покататься на доске на волнах в безлюдном месте. 20 января он вышел на воду вместе со своим товарищем Клаусом Майером и через некоторое время пропал из виду. По словам Майера, Шенхофер исчез примерно в двух километрах от берега.

Проведенные в тот же день поиски ничего не дали, а позднее экипаж рыболовецкого судна обнаружил в воде изорванный гидрокостюм. После этого на пляж вынесло доску пропавшего серфера.

Хотя все указывало на произошедшее в воде нападение, официальная причина исчезновения спортсмена до последнего времени не называлась. Теперь эксперты установили, что на серфера напала четырехметровая тигровая акула. Это следует из анализа повреждений на гидрокостюме и ДНК-теста биологических материалов, полученных с него, пишет News.com.au.

Похожий случай имел место во 2021 году у побережья Порт-Макдоннелла, самого южного города Австралии. Тогда 32-летний любитель плавания с маской и дыхательной трубкой не вернулся на берег, а спасатели нашли ласты и гидрокостюм со следами зубов акулы. Тело не было найдено.