Лишался статуса адвоката и подозревался в мошенничестве: чем известен Эльман Пашаев

Сегодня Следственный комитет сообщил о задержании лишенного лицензии адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве. По версии следователей, он пообещал мужу «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексею избавить их от уголовного преследования, получив за это крупное денежное вознаграждение.

Как отмечает Telegram-канал Shot, это не первый случай, когда Пашаева подозревали в мошенничестве. Оказалось, что ранее его VIP-клиенты уже обращались в правоохранительные органы с подобными заявлениями.

Так, в начале карьеры Пашаев занимался разводами семей бизнесменов и уголовными делами чиновников. Он обещал им условные сроки и успешные исходы дел, однако в жизнь ничего не воплощал. Из-за жалоб Пашаева трижды лишали адвокатского статуса. В 2018 году после очередной жалобы Пашаев провел несколько месяцев под стражей по делу о вымогательстве. Однако тогда ему повезло: дело переквалифицировали по статье о самоуправстве, и адвокат отделался условным сроком.

Широкую известность Пашаев получил в 2020 году. Тогда он стал адвокатом артиста Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в Москве. Однако юрист стал защищать актера странным образом. На заседаниях он заявлял, что причиной аварии могли стать «энергетические дыры» и «аэрозольные облака», и не исключал, что авто пьяного Ефремова взломали хакеры. Также юрист привел на заседание трех «свидетелей» — позже их признали виновными в даче ложных показаний.

В результате Ефремов получил 7,5 лет лишения свободы, а Пашаев в очередной раз лишился статуса адвоката. Ему удалось восстановить лицензию, но через некоторое время Адвокатская палата снова аннулировала ее.

Отметим, что во время слушаний по Ефремову адвоката обвинили в еще одном преступлении — незаконном присвоении московской квартиры. Семья Кирсановых-Тарабриных заявила, что он путем махинаций переоформил на себя трехкомнатную квартиры в Москве, которую снял после переезда из Азербайджане еще в 90-е.

В 2024 году Пашаев решил принять участие в специальной военной операцией на Украине, для чего подписал контракт с Минобороны РФ. Он служил в одном подразделении с Блиновским. В апреле жена юриста Алена заявляла, что ее супруг получил ранение.