Экс-адвокат Эльман Пашаев подозревается в отмывании денег через благотворительный фонд, который оказывает помощь детским домам, молодежи и участникам спецоперации на Украине. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«По нашей информации, схема, вероятно, строилась на дронах», — говорится в публикации telegram-канала.

По их данным Пашаев занимался продажей дронов военным, а оплата зачислялась на счет его благотворительного фонда.

Согласно сообщению, Пашаев не особо скрывал свои действия, просил переводить суммы менее 500 тысяч рублей на карту своего секретаря. Он также заявлял, что благотворительность является простым делом, которое может сделать каждый.

У задержанного Пашаева нашли большой долг перед налоговой

Эльман Пашаев был задержан в Москве в связи с обвинением в мошенничестве. По информации следствия, Пашаев предложил за вознаграждение помочь Алексею и Елене Блиновским избежать уголовной ответственности, связанной с неуплатой налогов.