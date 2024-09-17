Владелец золотодобывающей компании разбился на вертолете в Приморье

Спасатели обнаружили погибших при крушении вертолета в Зейском округе Приамурья. Об этом со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу региона пишет РИА Новости.

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Среди них были владелец золотодобывающей компании Микаэел Арутюнян, его помощник Шерам Товмасян и пилот Юрий Барабаш, сообщает Telegram-канал 112.

Вечером 16 сентября в Зейском округе сработал аварийный сигнал маяка вертолета Robinson R66. На борту судна находились пилот и два пассажира. В спасательных работах были задействованы около 20 человек и 7 единиц техники, включая вездеходы и вертолет Ми-8.

Сегодня амурские спасатели сообщили, что место крушения вертолета было обнаружено.

По данным представителя ЕДДС Зейского округа, Robinson R66 был найден на том же месте, где был оставлен аварийный маяк, пишет ТАСС.

«Вертолет обнаружен, все трое [находившихся в нем] погибли», - пояснил он.

Robinson R66 принадлежит золотодобывающей компании «Хэргу». Об этом заявил в своем в Telegram-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

«Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Дальневосточного МТУ Росавиации», - сообщил он, подтвердив информацию о том, что все находившиеся на борту вертолета погибли.

Ранее, 21 июня, в Амурской области также потерпел крушение вертолет Robinson R-66. Он вылетел с площадки лесоперерабатывающего комбината до точки, расположенной вблизи реки Джелтула. Однако в пункт назначения не прибыл. Позже было получено опущение аварийного радиомаяка и вертолет удалось найти. По данным СК, на борту находились четыре человека - пилот и три пассажира.