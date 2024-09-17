ФСБ ликвидировала готовившего теракт украинского агента

Силовики сорвали попытку агента украинских спецслужб подорвать машину руководителя оборонного предприятия в Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что 40-летний гражданин РФ являлся агентом Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и членом запрещенной в РФ украинской националистической террористической организации. По заданию кураторов террорист изготовил самодельное взрывное устройство и собирался подорвать автомобиль.

Мужчину попытались задержать в момент закладки бомбы в тайник. Он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. На месте происшествия силовики изъяли пистолет Макарова с патронами, взрывное устройство, а также использовавшиеся для контактов с кураторами средства связи с перепиской, которая подтверждает подготовку теракта.

Во время дальнейших обысков по месту жительства и в гараже агента были найдены инструкции и компоненты для изготовления взрывчатки. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают лиц, которые оказывали мужчине содействие в подготовке теракта.