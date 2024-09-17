Момент задержания Эльмана Пашаева попал на видео. Судя по кадрам, которые публикует СК, его взяли накануне вечером во дворе дома.

Ранее СК заявил о задержании Пашаева в Москве. Его подозревают в мошенничестве в отношении блогера Елены Блиновской и ее мужа Алексея. По версии следователей, он убедил Блиновского, что может решить вопрос с их уголовным преследованием по делу об уплате налогов. Юрист получил от Алексея деньги «в особо крупном размере».

У задержанного Пашаева нашли большой долг перед налоговой

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании Пашаеву меры пресечения.