В Иркутской области пьяный сотрудник кадетского училища устроил стрельбу

В кадетском училище в Усолье-Сибирском в Иркутской области произошла стрельба. Об этом сообщили IRK.ru в региональной пресс-службе Следственного комитета.

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По предварительным данным, на территории учебного заведения стрелял заместитель директора учебного заведения, который был пьян. Он также кинул шумовую гранату в казарму.

В итоге пострадали двое воспитанников. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента. На место также выехали представители уполномоченного по правам ребенка Татьяны Афанасьевой.

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