Бывшего адвоката Эльмана Пашаева разыскивает налоговая из-за долга в 707 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, 16 сентября операции по счетам компании Пашаева «Эльман Групп» были приостановлены за неуплату налогов. Сайт организации уже не работает. Известно, что 2023 год она закончила с убытком в несколько сотен тысяч рублей.

В Москве задержали Эльмана Пашаева

Ранее СК заявил о задержании Пашаева в Москве. Его подозревают в мошенничестве в отношении блогера Елены Блиновской и ее мужа Алексея. По версии следователей, он убедил Блиновского, что может решить вопрос с их уголовным преследованием по делу об уплате налогов. Юрист получил от Алексея деньги «в особо крупном размере». В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании Пашаеву меры пресечения.

12 сентября СМИ сообщили о задержании Блиновского. Причиной стала неявка в СК для ознакомления с материалами уголовного дела.