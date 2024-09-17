Московская полиция разыскивает девушек, которые станцевали возле храма Николая Чудотворца во время церковной службы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

14 сентября сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одном из Telegram-каналов ролик с двумя девушками, которые исполняли «вызывающий танец» рядом с храмом под колокольный звон. Сейчас полицейские устанавливают их личность для опроса, а также проводят проверку по факту возможного преступления.

Напомним, что 5 сентября суд в Ставропольском крае вынес приговор студентам колледжа за сожжение Нового Завета — их признали в оскорблении чувств верующих. Инцидент произошел в мае: трое молодых людей записали видео, на котором подожгли религиозную книгу, и выложили его в сеть. Они утверждали, что нашли ее на улице и не понимали ценности, однако на записи было слышно, что злоумышленники называют книгу божественной и знают о наказании за ее сожжение. Двое обвиняемых получили срок от 2 лет до 2 лет 2 месяцев колонии, а несовершеннолетний — 1 год и 10 месяцев лишения свободы условно.