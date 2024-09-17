Полиция разыскивает девушек, станцевавших возле храма в Москве

Сотрудники правопорядка разыскивают девушек, которые танцевали возле храма Николая Чудотворца во время церковной службы в Москве. Об этом стало известно во вторник, 17 сентября.

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В ходе мониторинга в Сети полицейские нашли видео в одном из Telegram-каналов, где две девушки танцевали под звон колоколов. В сообществе говорилось, что их танцы были вызывающими. Сотрудники хотят провести беседу с девушками о случившемся, следует из сообщения в Telegram-канале Baza.

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