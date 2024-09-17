Девять человек задержали за смертельные капельницы пациентам

В Красноярском крае задержали девять человек после смерти троих пациентов от капельницы, сообщили в ГСУ СКР по региону и Хакасии. Уточняется, что погибшие граждане страдали от алкогольной и наркотической зависимостей.

Возбуждено уголовное дело в отношении девяти членов организованной группы, незаконно оказывавших на территории Красноярска и Красноярского края медицинские услуги по лечению лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом, повлекшие наступление смерти трех человек. <…> В ходе следственно-оперативных мероприятий <…> фигуранты были задержаны, — добавили в ведомстве.

Согласно предварительным данным, фигуранты за деньги оказывали на дому незаконные услуги по выводу из абстинентного синдрома. Они вводили пациентам растворы, в которых содержались сильнодействующие и психотропные вещества, без соблюдения правил оказания медпомощи и необходимой диагностики. Во время обысков следователи изъяли препараты и документацию. Сейчас специалисты устанавливают других участников организационной группы и ищут пострадавших от действий нелегальных медиков пациентов.

Ранее житель Казани умер после «похмельной» капельницы, которую поставила косметолог. Специалисты обнаружили в шприце остатки раствора с сильными транквилизаторами и нейролептиками. Обычно, такие капельницы ставят после длительного запоя, но супруга погибшего утверждает, что ее муж не пил спиртных напитков.