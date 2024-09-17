В Москве задержали Эльмана Пашаева

Бывший адвокат Эльман Пашаев задержан в Москве по делу о мошенничестве, он обещал за деньги освободить Алексея и Елену Блиновских от уголовной ответственности за неуплату налогов. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

"Военными следственными органами СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева", - сказала она. Он задержан в Москве.

Российский экс-адвокат получил 11 лет колонии за мошенничество на 109 миллионов рублей

Следствие установило, что Пашаев в феврале 2024 года при личной встрече в Москве с Алексеем Блиновским убедил его, что может за крупное денежное вознаграждение освободить Блиновского и его супругу Елену от уголовной ответственности по ранее возбужденному делу о неуплате налогов. Пашаев получил от Блиновского деньги.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Пашаев получил известность как адвокат Михаила Ефремова, осужденного за ДТП, в котором погиб человек. Позже его лишили статуса адвоката. В отношении Пашаева тогда проводилась проверка из-за свидетелей, которые дали на суде по делу Ефремова ложные показания.