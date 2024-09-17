Россиянка родила ребенка и выбросила его в выгребную яму

В Улан-Удэ женщина выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму. Об этом СК России.

Трагедия произошла в Советском районе ранним утром в понедельник, 16 сентября. По информации следователей, россиянка родила живого ребенка на территории частного дома, а затем выкинула его в выгребную яму. Младенец погиб.

Женщина рассказала о своем поступке подруге, а та сообщила правоохранителям. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза и проводятся другие следственные действия.

В июне в Хабаровском крае 21-летняя мать заживо закопала новорожденного младенца. Утверждалось, что женщина вела разгульный образ жизни, ее пытались лишить родительских прав, но безуспешно.