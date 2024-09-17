Уголовное дело возбудили в Приамурье из-за пропажи вертолета

Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи вертолета Robinson R66 в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна)», — уточнили в ведомстве.

В сообщении говорится, что, по предварительной информации, накануне с воздушного судна Robinson R-66 получили оповещение аварийного радиомаяка в Зейском районе Амурской области. На борту находились пилот и два пассажира.

В настоящий момент поисковые работы в районе пропажи вертолета продолжаются. Сотрудники СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Вертолет Robinson R66 потерпел крушение в Зейском районе Приамурья. Главный инженер золотодобывающей компании «ХЭРГУ» сообщил, что поиски ведут две наземные группы предприятия в составе восьми человек и двух единиц техники.

Ранее в Ставропольском крае разбился самолет.