В Амурской области пропал вертолет с тремя людьми на борту

Вертолет Robinson R66 с тремя людьми на борту потерпел крушение в Приамурье
Вертолет Robinson R66, на борту которого находились три человека, потерпел крушение в Зейском районе Приамурья. Об этом сообщает МЧС региона.
«Судно совершало незарегистрированный перелет по территории Зейского МО, на борту находилось три человека», — говорится в сообщении.
На Камчатке пропал вертолет с тремя людьми на борту
Главный инженер золотодобывающей компании «ХЭРГУ» сообщил, что поиски ведут две наземные группы предприятия в составе восьми человек и двух единиц техники.
В конце августа на Камчатке пропал вертолет Ми-8 с 22 людьми на борту, включая три члена экипажа и 19 пассажиров. На следующий день были найдены обломки судна. Следователи рассматривают две основные версии крушения: ошибка пилота или техническая неисправность.
Ранее в Ставропольском крае разбился самолет.