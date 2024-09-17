В Амурской области пропал вертолет с тремя людьми на борту

Вертолет Robinson R66, на борту которого находились три человека, потерпел крушение в Зейском районе Приамурья. Об этом сообщает МЧС региона.

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«Судно совершало незарегистрированный перелет по территории Зейского МО, на борту находилось три человека», — говорится в сообщении.

На Камчатке пропал вертолет с тремя людьми на борту

Главный инженер золотодобывающей компании «ХЭРГУ» сообщил, что поиски ведут две наземные группы предприятия в составе восьми человек и двух единиц техники.

В конце августа на Камчатке пропал вертолет Ми-8 с 22 людьми на борту, включая три члена экипажа и 19 пассажиров. На следующий день были найдены обломки судна. Следователи рассматривают две основные версии крушения: ошибка пилота или техническая неисправность.

Ранее в Ставропольском крае разбился самолет.