Суд арестовал имущество генерала Беглова по делу о взятках на таможне

В Москве Басманный суд арестовал имущество на 49 млн рублей по уголовному делу о получении взятки экс-заместителя начальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова, сообщает РИА Новости.

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Арестованы две квартиры в Одинцовском районе Подмосковья общей стоимостью 28 миллионов рублей, дача с участком в СНТ «Роспроект» в Можайском районе Подмосковья, доля в квартире в Балашихе вместе с машиноместом и автомобиль Volkswagen Tiguan 2011 года выпуска стоимостью 700 тысяч рублей.

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Дело о получении взятки было заведено в марте 2023 года. Вместе с Бегловым по делу проходят бывший в ту пору начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни полковник Александр Алеев, которому предъявлено обвинение в получении взятки с использованием служебного положения, бизнесмены Артём Бережной и Дмитрий Красногорский, обвиняемые в даче взятки и посредничестве при ее передаче соответственно.