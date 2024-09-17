Глава «ЕРСМ Сибири» попытался сбежать через крышу дома при задержании

Глава «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков, подозреваемый в хищении почти миллиарда рублей у Министерства обороны, при задержании пытался сбежать через крышу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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ТАСС: ущерб по делу директора ООО "ЕРСМ Сибири" может превысить 2,5 млрд рублей

По его данным, Безруков вылез из квартиры по лестнице на крышу, откуда его снимали сотрудники СОБР. Следствие намерено ходатайствовать об избрании главе «ЕРСМ Сибири» меры пресечения в виде заключения под стражу.

О задержании Безрукова стало известно в понедельник, 16 сентября.