В США арестовали подростка за угрозы массовых убийств в школах

В США арестован несовершеннолетний после того, как он опубликовал угрозы о намерении совершить массовые убийства в школах штата Флорида, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление шерифа округа Волусия Майка Читвуда.

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11-летний подросток угрожал совершить стрельбу в средних школах Криксайд или Сильвер-Сэндс. Ребенку предъявлено обвинение в письменной угрозе массовой стрельбы. Он написал список из имен и целей.

В школе в штате Мэриленд произошла стрельба

Подросток назвал свои угрозы шуткой, однако помощники шерифа нашли у арестованного арсенал, включая винтовки и пистолеты для страйкбола, муляжи боеприпасов, ножи, мечи и другие предметы.