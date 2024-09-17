В США арестовали подростка за угрозы массовых убийств в школах
В США арестован несовершеннолетний после того, как он опубликовал угрозы о намерении совершить массовые убийства в школах штата Флорида, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление шерифа округа Волусия Майка Читвуда.
11-летний подросток угрожал совершить стрельбу в средних школах Криксайд или Сильвер-Сэндс. Ребенку предъявлено обвинение в письменной угрозе массовой стрельбы. Он написал список из имен и целей.
В школе в штате Мэриленд произошла стрельба
Подросток назвал свои угрозы шуткой, однако помощники шерифа нашли у арестованного арсенал, включая винтовки и пистолеты для страйкбола, муляжи боеприпасов, ножи, мечи и другие предметы.