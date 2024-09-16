Вертолет президента Зимбабве упал после взлета

Вертолет, на котором должен был лететь президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, потерпел крушение вскоре после взлета. Президента на борту не было, экипаж выжил. Об этом сообщил телеканал ZBC со ссылкой на заявление министра информации Зимбабве Дженфана Мусвере.

Согласно заявлению, инцидент произошел 15 сентября в городе Масвинго на юге страны, где впервые проводились торжества по случаю Дня Мунумутапы, совпадающего с днем рождения президента. Празднества были устроены по инициативе Молодежной лиги правящей партии ЗАНУ-ПФ в память о древней империи Мунумутапа, которая когда-то существовала на месте нынешней Республики Зимбабве.

В праздничных мероприятиях участвовали президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва и его жена Оксилия Мнангагва, вице-президент Кембо Мохади, председатель ЗАНУ-ПФ и министр обороны Оппа Мучингури-Кашири и другие высокопоставленные представители правительства и партии.

По предварительным данным, причиной падения вертолета была техническая неисправность. Управление гражданской авиации Зимбабве проводит расследование инцидента.