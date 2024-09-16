В Ленинградской области медведь сбежал из вольера

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проверяет информацию о гималайском медведе, который сбежал из вольера в Ленинградской области. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

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Предположительно, животное сбежало из вольера в Гатчинском районе. «Сделаны запросы. Устанавливается точное место произошедшего инцидента и владелец животного, а также сведения, подтверждающие факт произошедшего», — говорится в публикации.

Уточняется, что после установления всех обстоятельств будет принято процессуальное решение.

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