Чем известен Пашаев: скандалы со знаменитостями и ранение в зоне СВО

Экс-адвокат Эльман Пашаев был задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере, заявили в Следственном комитете России. По версии следствия, Пашаев обещал за сумму в размере более миллиона рублей освободить от уголовного преследования Елену Блиновскую и ее мужа. Кто такой Эльман Пашаев, почему он защищал Михаила Ефремова и как оказался ранен в зоне СВО, читайте в материале «ФедералПресс».

Что случилось

В Следственном комитете России сообщили о задержании известного экс-адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Пашаев взял деньги у мужа Елены Блиновской и обещал блогерам закрыть уголовные дела против них. Предварительно, речь идет о сумме более одного миллиона рублей.

«Следствием установлено, что Пашаев в феврале 2024 года при личной встрече в городе Москве с Алексеем Блиновским убедил того, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности», – говорится в материале СК.

В настоящее время решается вопрос об избрании Эльману Пашаеву меры пресечения. По данным источника РИА Новости, экс-адвокат обвиняется в мошенничестве на сумму более 45 миллионов рублей.

Чем известен Эльман Пашаев

Эльман Магеррам оглы Пашаев родился в Армении, после службы в армии работал журналистом, был сотрудником МВД Азербайджана. В 1997 году переехал в Москву и начал юридическую карьеру. Он обучался в Первом Московском юридическом институте, Московской государственной юридической академии (МГЮА) и в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Поступал в аспирантуру, но так ее и не окончил.

До 2020 года Пашаев трижды лишался статуса адвоката, в 2018 году был заключен под стражу в связи с обвинением в вымогательстве. После переквалификации обвинения экс-адвоката приговорили к году условно. Пашаев получил известность как адвокат VIP-лиц. Среди его клиентов были певица Катя Лель, композитор Юрий Шерлинг, гимнастка Дарья Дмитриева, бизнесмен Феликс Комаров и актер Михаил Ефремов.

Дело Ефремова

Самую большую известность Эльман Пашаев получил, защищая Михаила Ефремова по делу о резонансном ДТП в центре Москвы в 2020 году. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль на базе «Лады Гранты». Водитель пикапа скончался в больнице.

В ходе уголовного процесса над Ефремовым Пашаев делал странные заявления – призывал суд при расследовании ДТП учитывать «энергетические дыры» и «сгустки». По его мнению, машину Ефремова могли взломать хакеры, актер мог быть ослеплен лазером либо отравлен через систему кондиционирования автомобиля.

В результате судебного процесса Ефремов получил 8 лет колонии. Пользователи в Сети стали предполагать, что именно неординарная защита Пашаева «обеспечила» Михаилу Ефремову такой суровый приговор. Сам актер впоследствии отказался от услуг адвоката.

Пашаев в зоне СВО

После аннулирования адвокатской лицензии Эльман Пашаев сначала занимался доставкой гуманитарной помощи в зону СВО, а затем подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий в составе 95-го стрелкового полка. В апреле 2024 года экс-адвокат подтвердил, что служит вместе с мужем Елены Блиновской – Алексеем Блиновским.

30 апреля в СМИ появилась информация, что Пашаев получил тяжелое ранение и контузию. В июле 2024 года бывший адвокат снова оказался ранен – в результате атаки дрона он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и грудного отдела позвоночника.