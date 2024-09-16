Дом приемного отца Дани Милохина пытались сжечь

В Краснодарском крае неизвестные попытались сжечь дом Дмитрия Тюленева, который является приемным отцом блогера Дани Милохина. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам Тюленева, инцидент произошел в ночь с 14 на 15 сентября. Неизвестные бросили ему во двор «коктейль Молотова», в результате чего загорелись стройматериалы. Огонь оперативно ликвидировали пожарные.

Однако на этом история не закончилась, поскольку утром Тюленев нашел во дворе записку, в которой предлагалось отправить Милохина на СВО, а его семью — «в ад».

Приемный отец блогера отметил, что его семья не может спать по ночам из-за угроз, а дети не ходят в школу — он перевел их на домашнее обучение. Кроме того Тюленев планирует в ближайшее время продать дом в Анапе и перебраться жить в другой город, вероятно, в Москву.