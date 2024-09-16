Супружескую пару грибников обнаружили мертвыми в подмосковном лесу

Супружескую пару пенсионеров-грибников нашли мертвыми в лесу Клинского городского округа Подмосковья, передает MK.RU. По данным издания, мужчина и женщина пропали месяц назад. Известно, что 65-летний москвич и его 63-летняя жена на все лето уехали в одно из СНТ.

Как выяснило издание, мужчина был слаб здоровьем: его беспокоили боли в позвоночнике, и ему было трудно ходить. Его супруга тоже имела проблемы со здоровьем: она плохо слышала и пользовалась слуховым аппаратом. В первых числах августа во время разговора с подругой она упомянула, что планирует по традиции отправиться в лес за грибами.

По информации журналистов, пенсионеры не взяли с собой телефоны, поэтому связаться с ними родственникам не удавалось, и они начали поиски. К этому подключились и волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Один из членов организации 15 сентября нашел мертвых грибников в овраге. Отмечается, что среди соседей сразу возникла версия, связанная с криминалом: когда стало известно о гибели семейной пары, одна женщина уже начала звонить жильцам и спрашивать о судьбе московской квартиры погибших.

Ранее в Санкт-Петербурге началась проверка обстоятельств смерти 16-летнего молодого человека, тело которого обнаружили в Комаровском лесу в Курортном районе. По предварительным данным, на трупе не было выявлено явных признаков, свидетельствующих о криминальном характере произошедшего.