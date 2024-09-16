В московском хостеле были задержаны 108 иностранцев

В ГСУСК России по Москве сообщили, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в одном из столичных хостелов. В результате были задержаны 108 иностранцев.

Как отметили в столичном СК, рейд был организован на фоне расследования по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Согласно версии следствия, подвал жилого дома на Шелепихинской набережной был самовольно переоборудован под место для временного проживания. Во время обыска было обнаружено 108 иностранцев, которых доставили в полицию для проверки документов. Двоим из них выдали повестки. Кроме того, задержаны были представители руководства и администрации хостела.

«В рамках расследования данного уголовного дела получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле, расположенном на улице Зоологической в городе Москве. Следователями столичного СК совместно с оперативными службами при силовой поддержке Росгвардии проведен обыск в указанном хостеле», — сообщили в ведомстве.

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