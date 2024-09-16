Владелец «Афимолл Сити» прокомментировал сообщения о падении лифта в ТЦ

Владелец московского торгового центра «Афимолл Сити» не подтверждает сообщения о том, что в ТЦ упал лифт.

«Информация, которая появилась в медиа о падении лифта в торговом центре, не соответствует действительности. Техническая служба комплекса проверила исправность и работу инфраструктуры в ТЦ, на данный момент неисправностей в части работы лифтов, а также инженерных систем комплекса, не зафиксировано», — сказал РИА Новости директор по маркетингу AFI Development Максим Лысенков.

О том, что в ТЦ упал лифт, ранее писал SHOT. Как утверждал Telegram-канал, три человека самостоятельно выбрались из лифта.