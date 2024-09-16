В столичном ТЦ рухнул лифт с людьми

Три человека пострадали во время падения лифта в зоне разгрузки в столичном торговом центре «Афимолл Сити». Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщил очевидец происшествия.

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— Три человека пострадали в результате падения лифта в зоне разгрузки в ТЦ «Афимолл Сити» в Москве, — передает слова собеседника РЕН ТВ.

К месту происшествия прибыли сотрудники спецслужб. Пострадавших удалось извлечь из лифта. Людям оказывают медицинскую помощь, добавил очевидец.

Ранее сотрудник коммерческой подрядной организации получил несовместимые с жизнью травмы во время технической работы с лифтом на Ленинградском шоссе. От полученных телесных повреждений мужчина 1993 года скончался на месте.