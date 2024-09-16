Экс-замглавы ГУ МЧС по Кубани обвинили в организации покушения на убийство

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Следственный комитет РФ предъявил находящемуся в СИЗО бывшему заместителю начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергею Симоненко обвинение в организации покушения на убийство и уничтожение чужого имущества. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник подчеркнул, что в деле Симоненко нет так называемых коррупционных или экономических статей. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (организация, покушение на совершение умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества).

Кроме того, экс-чиновнику вменяется организация покушения на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. «ж», «з», ч. 2 ст. 105 УК РФ) и и организация к приготовлению убийства в составе группы, по найму, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, пп. «в», «ж», «з», ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Напомним, что Симоненко был задержан и этапирован в Москву 31 июля. Басманный суд заключил его под стражу. В силовых структурах сообщили, что ранее в отношении чиновника проводилась проверка не только в причастности к коррупционным преступлениям, но и к покушению на убийство и поджогам.