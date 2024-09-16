Участнику банды Басаева дали 16 лет за нападение на псковских десантников

Участника банды Басаева и Хаттаба Алавди Батыкаева, напавшего на псковских десантников в 2000 году, приговорили к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих)", — подчеркнули в ведомстве.

Суд установил, что Батыкаев прицельно стрелял из автомата Калашникова в военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й псковской дивизии ВДВ в районе чеченского села Улус-Керт на высоте 776.

По решению суда Батыкаев будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать местонахождение участников нападения на 6-ю рот. В частности, в марте 2024 года ФСБ сообщало о поимке Ислама Бациева. Ему планировали предъявить обвинения в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащего.

Задержанным дают длительные сроки лишения свободы. Например, участник банды Шамиля Басаева Махди Магомедов был осужден на 23 года.