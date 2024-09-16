Суд Москвы приговорил «вора в законе» Дато Свана к 15 годам колонии

Московский городской суд приговорил «вора в законе» Давида Чачибая, также известного как Дато Сван, к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Российская газета

Суд установил, что Чачибай организовал преступную группу, участники которой в 2020 году, угрожая жизни и здоровью потерпевшего и его семьи, под надуманным предлогом вымогали 15 млн рублей. RT на русском

Чачибая задержали в марте 2022 года в Египте, позже его экстрадировали в Россию. При досмотре он заявил инспектору, что является вором в законе. По версии культурологической экспертизы, это подтверждается татуировками на его теле. Газета.Ru