Арестованный в РФ француз Винатье* признал вину

Гражданин Франции Лоран Винатье* полностью признал вину по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство уточняет, что суд удовлетворил ходатайство адвокатов Винатье* о рассмотрении дела в особом порядке. Как отмечает ТАСС, это означает, что уголовное дело француза рассмотрят без исследования и оценки доказательств.

Винатье* не назначат наказание, превышающее две трети от максимального по его статье. Статья о неисполнении обязанностей, предусмотренных законами об иноагентах, предусматривает максимум пять лет колонии. ТАСС отмечает, что признаков шпионажа в деятельности Винатье* следствие не выявило.

Винатье* задержали в Москве в июне. СМИ писали, что он уклонялся от предоставления документов для включения в список иноагентов. Сообщалось, что Винатье* - сотрудник швейцарской негосударственной некоммерческой организации и политолог, специализирующийся на управлении конфликтами.

* признан иноагентом в России.