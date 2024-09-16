Глава Yamaha Motor получил ножевое ранение

Президент японской корпорации Yamaha Motor Есихиро Хидака получил ножевое ранение. Как сообщает газета Tokyo Reporter, по подозрению в покушении на убийство задержана его 33-летняя дочь.

Минувшей ночью подозреваемая позвонила в полицию и заявила об избиении со стороны отца. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире Хидаку с ранением руки размером примерно 15 см. Он заявил им, что спал, когда на было совершено нападение.

Полиция не уточняет, признала ли женщина себя виновной в произошедшем. Известно, что Хидака проживал с дочерью в одной квартире. По версии следователей, в их отношениях могли быть проблемы. Представитель Yamaha Motor не стал комментировать произошедшее, отметив что это личная ситуация президента компании, а расследование инцидента все еще продолжается.