Эвакуацию объявили в двух районах Курской области

Принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне у границы с Украиной. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Алексей Смирнов.

По его словам, эвакуация объявлена «на основании оперативной информации в целях обеспечения безопасности».

«Принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной. Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников курского центра «Патриот»», - написал глава региона.

Он призвал местных жителей «с пониманием отнестись к текущей ситуации» и следовать всем рекомендациям.

Зеленский назвал цель рейда в Курскую область

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны России сообщали, что продвижение ВСУ было остановлено. Из приграничных районов были эвакуированы свыше 120 тысяч человек.

После атаки президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти не будут вести переговоры с теми, кто «без разбору наносит удары по мирным людям».