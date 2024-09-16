Следователи задержали поставщика продуктов по делу об отравлении в соццентре Москвы

Следователи задержали поставщика продукции по делу о массовом отравлении в социальном центре в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Газета.Ru

«Задержан генеральный директор частной организации по приготовлению и поставке еды в социальный центр», — заявили в ведомстве. RT на русском

Там отметили, что количество пострадавших, обратившихся за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, увеличилось до 31 человека. Всего по уголовному делу признаны потерпевшими 50 человек. ТАСС

Следствие провело все необходимые действия в отношении задержанного, предъявило ему обвинение и провело обыск в центре совместно с Роспотребнадзором. В ближайшее время столичный СК будет ходатайствовать перед судом для заключения гендиректора под стражу. Ura.Ru