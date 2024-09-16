Лайнер российского авиаперевозчика столкнулся с птицей-беспилотником

Экипажу авиакомпании «Ямал», следующему по рейсу «Салехард — Санкт-Петербург, показалось, что самолет столкнулся с беспилотником. Об этом редакции URA.RU стало известно из сообщения в социальных сетях.

«Рейс ЛЛМ 855 Салехард — Санкт-Петербург (Пулково). При заходе на посадку воздушное судно авиакомпании „Ямал“ в аэропорт Пулково (Санкт-Петербург) экипаж доложил о предположительном столкновении борта с беспилотником. Команда воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения», — сообщили в telegram-канале «Aviaincident».

Из сообщения стало известно, что посадка прошла благополучно. Лайнер осмотрели на земле и установили факт столкновения воздушного судна с птицей. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании «Ямал», на момент публикации новости ответа не поступило.