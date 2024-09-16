Двух офицеров представительства Минобороны подозревают во взятках

Офицеры 4924 военного представительства Минобороны РФ Иван Популовский и Григорий Зорин подозреваются в получении взяток на общую сумму свыше 11 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram-канале.

Уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) касается контрактов на поставку кабеля и электропродукции на общую сумму более 1,2 млрд рублей, которые заключили со Всероссийским научно-исследовательским проектно-конструкторским институтом кабельной продукции и торговым домом «Всероссийский Научно-Исследовательский проектно-конструкторский и технологический Институт Кабельной Промышленности. Договоренности о поставках заключались в рамках исполнения государственного оборонного заказа.

По версии следователей, в 2021 году представители предприятий вступили в сговор с Популовским и Зориным. Офицеры получили деньги за обеспечение ими беспрепятственной приемки продукции военного назначения и работ, а также общее покровительство.

Отмечается, что фигуранты признали свою вину. Сейчас сотрудники ведомства проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям. Кроме того, будет дана оценка действиям взяткодателей.