СМИ: Школу эвакуировали в подмосковной Ивантеевке

Школу №2 эвакуировали в подмосковном городе Ивантеевка. Родителей попросили забрать своих детей из учебного заведения. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— Сегодня в полдень учебное заведение эвакуировали, а родителей попросили забрать детей домой, — передает слова собеседника Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По предварительной информации, школу могли эвакуировать из-за анонимного сообщения об угрозе. Однако официальной информации на данный момент нет.

Ранее в челябинской коррекционной школе подросткок напал с молотком на одноклассников и учителя. В результате происшествия пострадало пять человек. Нападавшего удалось задержать. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовные дела. «Вечерняя Москва» собрала главное о произошедшем в один материал.