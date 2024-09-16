В Ленобласти на уроке десятилетнему школьнику выбили три зуба битой

В Ленобласти десятилетний мальчик лишился зубов после урока физкультуры. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

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Инцидент произошел в поселке Запорожское. Как рассказала мать пострадавшего, на уроке учитель раздал детям инвентарь для игры в лапту. После этого он отвлекся на разговор с другими людьми, в этот момент ученица четвертого класса ударила ребенка по лицу и таким образом выбила ему три зуба.

По словам женщины, после этого педагог не помог пострадавшему ученику, и в итоге ребенку самому пришлось обращаться к медикам.

Сейчас школьник проходит лечение у стоматолога. Его мать хочет, чтобы правоохранители привлекли учителя к ответственности, так как он допустил подобное на уроке. Она уже написала заявление в полицию.

До этого в Бийске молодой человек напал на одноклассника. Оба находились в одной из квартир многоэтажки, когда между ними произошел конфликт. Во время ссоры один из школьников ударил другого ножом в шею. И пострадавший, и второй подросток попали в больницу.

Ранее в Петербурге подросток ударил ножом 13-летнюю школьницу в торговом центре.