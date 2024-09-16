Циклон «Борис» топит страны Центральной и Восточной Европы. Из-за удара стихии объявлена эвакуация в Австрии, Польше, Венгрии, Словакии и Чехии, передает корреспондент «МИР 24» Игорь Мосунов.

Жителей Есеника эвакуируют на вертолете. Курортный город Чехии затоплен. Опова в 100 километрах от него тоже тонет. Отсюда люди выбираются на лодках. Приходится спешить – вода в местных реках продолжает подниматься. Мощный поток сносит машины и дома.

«Это катастрофа! Затоплено все вокруг. Мне еще повезло, я живу на другом берегу, нас практически не затронуло. А здесь, посмотрите! Это же сколько потом придется все восстанавливать», – поделился житель чехи Радим Словак.

Разбушевался и Дунай. Уровень воды в реке поднялся буквально за ночь. С потоками не справляются защитные системы метрополитена Вены. Подземное движение транспорта в столице Австрии частично приостановлено. Люди пересаживаются на трамваи.

«Никогда еще наводнения не оказывали столь сильного влияния на систему общественного транспорта Вены. Пострадали четыре из пяти линий метро», – рассказала представитель Венского метрополитена Андреа Цефферер.

С последствиями наводнения борются в Румынии. Здесь погибло по меньшей мере четыре человека. Разрушено почти 800 домов. Кто-то ухал к родственникам, другие – в пунктах временного размещения. Без жилья остались три тысячи человек.

«Это ужасно! Моя дочь и племянники попытались зайти в дом. Без слез говорить невозможно. Вода уничтожила все, труд трех поколений нашей семьи», – рассказала жительница Румынии Мариана.

В Польше под водой целые деревни – они остались без электроснабжения и связи. В Словакии затоплен вход в Братиславский замок. В немецком Швандорфе водой блокированы дороги, кругом повалены деревья.

В Центральной и Восточной Европе разбушевался циклон «Борис». Мощные ливни не прекращаются уже несколько дней. Стихийного бедствия такого масштаба в регионе не было порядка 30 лет.