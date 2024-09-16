Бурятский рыбак переехал автомобилем спящего в палатке товарища

В Бурятии на рыболовной стоянке нашли тело жителя Баргузинского района. Товарищ погибшего, с которым он отправился на рыбалку, подозревается в убийстве по неосторожности. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщили в СУ СК России по Республике Бурятия.

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12 сентября рыбаки приехали на берег реки Баргузин. После распития алкоголя один из них уснул за столом. Ночью он проснулся от холода, забрался в автомобиль и решил завести двигатель, чтобы согреться. При срабатывании стартера автомобиль тронулся с места и наехал на палатку, в которой спал другой рыбак.

От полученных травм мужчина в палатке скончался на месте. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, передает Telegram-канал СК.

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После этого он предпринял отчаянную попытку измельчить ее тело в блендере. По словам преступника, супруга первая напала на него с ножом, а он лишь хотел защититься.