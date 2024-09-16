Сотни заключенных сбежали из тюрьмы в результате наводнения в Нигерии

Порядка 274 заключенных сбежали из тюрьмы в нигерийском штате Борно после сильного наводнения. Об этом в понедельник, 16 сентября, заявил представитель Нигерийской исправительной колонии Абубакара Умар.

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— Наводнение обрушило стены исправительных учреждений, включая исправительный центр усиленного режима Майдугури, — сообщил Умар.

По его словам, в результате стихийного бедствия были разрушены помещения для персонала и другие учреждения в городе. Представитель добавил, что семеро из них были оперативно пойманы. Все личности сбежавших были установлены, информация была передана общественности. Поиски заключенных продолжаются, пишет CNN.

Другой случай произошел в феврале в Гренаде. Сбежавшие преступники убили на яхте семейную пару из Соединенных Штатов. Супруги были опытными моряками, которые осуществляли длительные плавания вдоль побережья.

4 июня банда грабителей и угонщиков попыталась сбежать из зала суда во время вынесения приговора в Пушкинском суде в Подмосковье. Во время заседания члены ОПГ ломали заградительную решетку. Один из них попытался совершить самоубийство, однако его остановили сотрудники правоохранительных органов.