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Города ушли под воду: что натворил “Борис” в Европе

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Мужчина идет по затопленной улице в Польше
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Мужчина идет по затопленной улице в Польше 
© globallookpress.com
Последствия разгула шторма “Борис” в Польше
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Последствия разгула шторма “Борис” в Польше 
© globallookpress.com
Спасатели проводят эвакуацию населения в одном из затопленных городов на юге Польши
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Спасатели проводят эвакуацию населения в одном из затопленных городов на юге Польши 
© globallookpress.com
Спасатели проводят эвакуацию населения в одном из затопленных городов на юге Польши
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Спасатели проводят эвакуацию населения в одном из затопленных городов на юге Польши 
© globallookpress.com

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Последствия разгула шторма “Борис” в Чехии
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Последствия разгула шторма “Борис” в Чехии 
© EPA/TACC
Наводнение из-за проливных дождей на юго-западе Польши
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Наводнение из-за проливных дождей на юго-западе Польши 
© EPA/TACC
Один из затопленных городов на юге Польши после разгула шторма “Борис”
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Один из затопленных городов на юге Польши после разгула шторма “Борис” 
© EPA/TACC
Полицейский вертолет над затопленным городом в Чехии
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Полицейский вертолет над затопленным городом в Чехии 
© EPA/TACC
Местные жители передвигаются на тракторе по затопленной деревне на юге Польши
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Местные жители передвигаются на тракторе по затопленной деревне на юге Польши 
© EPA/TACC

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Наводнение из-за проливных дождей на юго-западе Польши
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Наводнение из-за проливных дождей на юго-западе Польши 
© EPA/TACC
Наводнение из-за проливных дождей на юго-западе Польши
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Наводнение из-за проливных дождей на юго-западе Польши 
© EPA/TACC
Наводнение из-за проливных дождей на юго-западе Польши
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Наводнение из-за проливных дождей на юго-западе Польши 
© EPA/TACC
Один из затопленных городов на юге Польши после разгула шторма “Борис”
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Один из затопленных городов на юге Польши после разгула шторма “Борис” 
© EPA/TACC
Спасательные работы после наводнения в Чехии
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Спасательные работы после наводнения в Чехии 
© EPA/TACC

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Последствия разгула шторма “Борис” в Польше
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Последствия разгула шторма “Борис” в Польше 
© EPA/TACC
Спасательные работы после наводнения в Чехии
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Спасательные работы после наводнения в Чехии 
© EPA/TACC
Последствия разгула шторма “Борис” в Чехии
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Последствия разгула шторма “Борис” в Чехии 
© EPA/TACC
Местные жители идут по улице затопленного города на юге Польши
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Местные жители идут по улице затопленного города на юге Польши 
© EPA/TACC

В минувшие выходные на страны центральной и южной Европы обрушился шторм "Борис". Сильные проливные дожди вызвали масштабные наводнения в Австрии, Румынии, Словакии, Венгрии. Вышедшие из берегов реки прорвали две плотины в Польше и Чехии. В результате удара стихии сотни тысяч жителей Европы остались без электроэнергии, затоплены города и деревни.

Как сообщает РИА Новости, в пострадавших регионах Польши проводится срочная эвакуация населения. Ситуация на юге страны настолько тяжелая, что власти привлекли к спасательным работам армию. На данный момент известно о гибели двух человек.

В Чехии из-за наводнения перекрыли часть железных дорог. В административном центре края, городе Острава, и городе Богумин закрыли для движения автомагистраль D1. В Злинском крае перекрыли часть автомагистрали D55. Несколько человек числятся пропавшими без вести.

Последствия разгула шторма "Борис" в Европе — в галерее "Рамблера".

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