Города ушли под воду: что натворил “Борис” в Европе

В минувшие выходные на страны центральной и южной Европы обрушился шторм "Борис". Сильные проливные дожди вызвали масштабные наводнения в Австрии, Румынии, Словакии, Венгрии. Вышедшие из берегов реки прорвали две плотины в Польше и Чехии. В результате удара стихии сотни тысяч жителей Европы остались без электроэнергии, затоплены города и деревни.

Как сообщает РИА Новости, в пострадавших регионах Польши проводится срочная эвакуация населения. Ситуация на юге страны настолько тяжелая, что власти привлекли к спасательным работам армию. На данный момент известно о гибели двух человек.

В Чехии из-за наводнения перекрыли часть железных дорог. В административном центре края, городе Острава, и городе Богумин закрыли для движения автомагистраль D1. В Злинском крае перекрыли часть автомагистрали D55. Несколько человек числятся пропавшими без вести.

Последствия разгула шторма "Борис" в Европе — в галерее "Рамблера".