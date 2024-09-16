Как пропала свердловская школьница, найденная с пробитой головой

Школьница, пропавшая в селе Мостовское (Верхняя Пышма, Свердловская область), не вернулась вечером 15 сентября с прогулки, а ночью 16-го ее нашли в тяжелом состоянии в кювете. Подробности происшествия URA.RU рассказал источник.

«Девочка накануне, в воскресенье, ушла гулять, в восемь часов вечера ее мама забеспокоилась и подняла тревогу. Искать школьницу вышли полиция, волонтеры и местные жители. В 1.55 уже 16 сентября ее нашли в тяжелом состоянии в кювете рядом с дорогой, которая ведет к дому девочки. Как версия рассматривается нападение на ребенка», — рассказал собеседник агентства.

Он не исключил, что девочка могла стать и жертвой ДТП, хотя подчеркнул, что по сельской дороге машины почти не ездят. По словам инсайдера, ребенок растет в благополучной и полной семье. Ранее родственник пострадавшей рассказал URA.RU, что подростка прооперировали в детской больнице №9. В пресс-службе свердловского минздрава и в самой клинике отказались от комментария.

О пропаже 12-летней школьницы стало известно 15 сентября. В соцсетях объявили о ее розыске, были названы приметы ребенка. Спустя шесть часов ее нашли в тяжелом состоянии — с пробитой головой и сломанной рукой. СКР и ГУ МВД региона пока не прокомментировали ЧП.