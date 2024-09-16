Таможенники нашли радиоактивный аксессуар в чемодане у китайца

Таможенники обнаружили радиоактивные часы в чемодане пассажира в московском аэропорту Шереметьево. Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ в Telegram-канале, опасный аксессуар вез 35-летний гражданин Китая.

Отмечается, что мужчина проследовал через «зеленый» коридор, когда сработала система радиационного контроля. При досмотре багажа портативный радиометр-спектрометр показал, что уровень излучения, исходивший от часов, в 16 раз превышал допустимую норму. Пассажир пояснил, что приобрел аксессуар для личных целей. Его изъяли и в дальнейшем направят на экспертизу.

Напомним, что в июле таможенники остановили в аэропорту Внуково 42-летнюю москвичку, которая привезла с собой радиоактивный вулканический песок. Выяснилось, что в нем содержится природный радионуклид – торий-232. Женщина объяснила, что собрала его на побережье Индийского океана и везла для изготовления косметики.