Хинштейн опроверг информацию о пистолете у челябинского школьника

Информация, что у школьника, напавшего на одноклассников и учителей в Челябинске, был пистолет, не соответствует действительности. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

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— Информация об имевшемся у школьника в Челябинске пистолете не подтверждается, — передает слова Хинштейна РБК.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что ребенок принес с собой в учебное заведение пистолет, нож и молоток.

Нападение произошло утром 16 сентября. Школьник зашел в класс и начал избивать своих одноклассников молотком. В результате инцидента пострадало четыре человека. Нападавшего удалось задержать. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовные дела. Прокуратура поставила на контроль расследование происшествия. Кроме этого появилось видео из школы, в которой произошло нападение.