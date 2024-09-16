Возбуждено дело о хищении почти миллиарда рублей у Минобороны РФ

По делу о хищении почти миллиарда рублей у Министерства обороны России задержан глава ООО «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

© РИА Новости

По данным источника издания, уголовное дело возбуждено по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Расследуется хищение денег при строительстве центра управления связи.

«По подозрению в причастности к данному преступлению задержан генеральный директор «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков», - пояснил он.

По версии следствия, в период с мая 2021 года по март 2023 года Безруков, «действуя с целью хищения бюджетных денежных средств, выделенных для исполнения государственного контракта в сфере оборонно-промышленного комплекса», под видом закупки материалов и выполнения работ вывел через банковские счета аффилированных юридических лиц «не менее 993 млн 812 тыс. рублей».

Ранее по делу о мошенничестве в особо крупном размере был задержан гендиректор «Ленбытхима» Денис Михайлов. Он подозревается в хищении денег при исполнении гособоронзаказа в Санкт-Петербурге. По версии следствия, Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы. Ущерб оценивается в сумму более чем 20 миллионов рублей.

При этом в Краснодаре сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России был задержан генеральный директор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян. Его подозревают в хищении у Министерства обороны более 7,2 миллионов рублей во время реконструкции курсантского общежития.