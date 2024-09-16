Загорелся фасад дома рядом с РАНХиГС в Москве

Загорелся фасад дома в районе РАНХиГС в столице. Из здания эвакуировали 30 человек. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщил «Вечерней Москве» источник в силовых структурах.

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— В районе РАНХиГС горит утеплитель фасада жилого здания. Эвакуированы 30 человек, — рассказал собеседник.

По предварительной информации, площадь пожара составляет около 30 квадратных метров. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС России. Происходит ликвидация пожара, добавил источник в силовых структурах.

Ранее цех по производству мебели загорелся в подмосковной Шатуре. Площадь пожара составляла 3600 квадратных метров. Пожар удалось оперативно ликвидировать, пострадавших в результате происшествия не было.