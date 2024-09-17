Появились новые подробности о покушении на Прилепина

11-летняя дочь Захара (Евгения) Прилепина могла пострадать во время покушения на отца, если бы тот за пять минут до взрыва не высадил ее из автомобиля. Об этом стало известно из показаний свидетелей и потерпевшего, сообщает «Коммерсантъ».

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При этом отмечается, что заседание Второго Западного окружного военного суда по делу о покушении на писателя прошло в отсутствие потерпевшего и свидетелей, ни один из которых не приехал на процесс. Их показания в суде огласила прокурор Надежда Тихонова.

СК установил соучастника покушения на Захара Прилепина

Ожидалось, что 16 сентября состоится допрос потерпевшего Захара Прилепина, однако писатель сообщил суду, что приехать не сможет, так как проходит лечение от полученных травм.

12 мая гражданин Украины Александр Пермяков, который обвиняется в покушении на писателя Прилепина, признал вину в суде. По данным следствия, в июле 2022 года сотрудники СБУ за денежное вознаграждение в 145 тыс. рублей привлекли находящегося на территории Украины Пермякова к совершению теракта в отношении Прилепина.

6 мая 2023 года в машине, в которой Прилепин ехал со своим соратником Александром Шубиным в Нижегородской области, произошел взрыв. Писателя госпитализировали, ему провели несколько операций. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт.

Ранее сообщалось, что исполнитель покушения на Прилепина не раскаялся.