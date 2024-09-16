Челябинский школьник написал пост в соцсетях перед нападением

Подросток, напавший на школьников с молотком в Челябинске, за несколько часов до происшествия опубликовал в своих социальных сетях пост. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Публикация на странице, якобы принадлежащей школьнику, появилась в 6:59 мск. В ней молодой человек назвал россиян «несвободными», а школу — инструментом превращения людей в рабов. По его мнению, в образовательных учреждениях внушают, «что хорошо, а что плохо». Кроме того, он рассуждает о нацизме и свободе слова.

«И школа создана для того, чтобы молодые дети становились рабами. В школах внушают, что хорошо, а что плохо, но на самом деле нет хорошего и плохого. И ада нет», — написал подросток.

Напомним, что утром 16 сентября в челябинской школе номер 68 13-летний ученик напал на других школьников и педагогов с молотком. Инцидент произошел во время урока биологии. Как заявляли в Минздраве региона, пострадали три 13-летних подростка, две девочки и мальчик, а также преподаватель.

Преступника задержали сотрудники Росгвардии. По сообщениям СМИ, его доставили в психоневрологический диспансер. У молодого человека имеется нервное расстройство и его состояние должны оценить врачи.